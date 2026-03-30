Il vicepresidente e ex calciatore dell'Inter ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che l'avvicinamento delle altre squadre è una situazione normale. Durante un'intervista a SportMediaset, ha analizzato la posizione della sua squadra e le sfide delle rivali in campionato. Ha inoltre sottolineato come i risultati recenti abbiano modificato la classifica, senza tuttavia fornire giudizi personali sulle prestazioni delle contendenti.

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, il vicepresidente ed ex calciatore dell'Inter Javier Zanetti, ha voluto discutere di alcuni temi molto importanti. In particolare, l'ex capitano nerazzurro ha voluto parlare della Lotta scudetto in Serie A, più agguerrita che mai, con Milan e Napoli che si sono avvicinate. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: «Le altre pretendi si sono avvicinate? Credo sia normale, perché nelle ultime 18 partite ne abbiamo vinte 14 e pareggiate tre, perdendone una. Una cosa che può capitare. Ora aspettiamo il rientro dei Nazionali per riprendere il nostro cammino. Inter-Roma decisiva? Sarà una grande partita, come sempre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zanetti sulla lotta scudetto: “Le altre pretendi si sono avvicinate? Credo sia normale”

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