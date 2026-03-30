Young Caritas Avellino in piazza per la beneficenza di Pasqua

Una nuova iniziativa promossa dalla Young Caritas Avellino ha portato i giovani in piazza per una raccolta benefica di Pasqua. L’obiettivo è stato quello di abbattere le distanze attraverso un gesto semplice, coinvolgendo i partecipanti in un’attività di volontariato all’interno degli spazi pubblici della città. La manifestazione si è svolta nel cuore della piazza, attirando l’attenzione di cittadini e passanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Abbattere le distanze attraverso un gesto semplice. È questo lo spirito che anima la nuova iniziativa promossa dalla Young Caritas Avellino, pensata per portare il volontariato tra i giovani, nei luoghi della quotidianità. L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00, quando Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino si trasformerà in uno spazio aperto di incontro, condivisione e partecipazione. Protagonisti saranno i giovani volontari della Young Caritas, pronti a mettersi in gioco per costruire relazioni e stimolare un dialogo autentico con i propri coetanei. Al centro dell’iniziativa ci sarà il Camper della Young Caritas, segno concreto di una presenza che sceglie di uscire dalle sedi tradizionali per incontrare le persone là dove vivono e si muovono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Young Caritas Avellino”, in piazza per la beneficenza di Pasqua Articoli correlati "YounGo: Street Easter", la Young Caritas Avellino porta la Pasqua in stradaL’appuntamento è fissato per mercoledì 1 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00, quando Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino si trasformerà in uno... “Young Caritas Avellino”, in strada il Camper della solidarietàTempo di lettura: 2 minutiSarà una zeppola di San Giuseppe ad accompagnare la prima uscita del Camper della Young Caritas Avellino, il nuovo progetto... Contenuti utili per approfondire Young Caritas Avellino Argomenti discussi: All' IPSEOA Manlio Rossi-Doria di Avellino la IV edizione del progetto Inclusione e relazioni. Street Easter: la Young Caritas Avellino porta la Pasqua in stradaAbbattere le distanze attraverso un gesto semplice, diretto, umano ... msn.com La Young Caritas Avellino scende in strada in Camper, la prima uscita il 19 marzo& Sarà una& zeppola di San Giuseppe& ad accompagnare la prima uscita del& Camper della Young Caritas Avellino, il nuovo progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino diretta da Antonio D’Orta ... tusinatinitaly.it