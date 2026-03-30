Yemen manifestazioni per le strade di Taiz | solidarietà ai Paesi del Golfo

A Taiz, nello Yemen, decine di persone hanno manifestato nelle strade per mostrare solidarietà ai Paesi del Golfo, mentre continuano le azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La protesta si è svolta in un contesto di tensioni regionali e di interventi militari in atto nella zona. La manifestazione ha coinvolto un numero consistente di partecipanti, che hanno sventolato bandiere e portato cartelli.