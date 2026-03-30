Yemen manifestazioni per le strade di Taiz | solidarietà ai Paesi del Golfo
A Taiz, nello Yemen, decine di persone hanno manifestato nelle strade per mostrare solidarietà ai Paesi del Golfo, mentre continuano le azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La protesta si è svolta in un contesto di tensioni regionali e di interventi militari in atto nella zona. La manifestazione ha coinvolto un numero consistente di partecipanti, che hanno sventolato bandiere e portato cartelli.
Decine di manifestanti sono scesi in strada a Taiz, in Yemen, per esprimere il proprio sostegno ai Paesi del Golfo mentre proseguono gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le proteste seguono il lancio da parte degli Houthi (gruppo armato sostenuto da Teheran) di una raffica di missili contro siti militari israeliani sensibili nel sud dello Stato ebraico, avvenuto durante il fine settimana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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