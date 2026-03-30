A dieci anni dalla sua partecipazione a X Factor, la cantante ha annunciato l’uscita del suo primo album. In un’intervista, ha descritto l’esperienza nel talent come uno “stress test importante” e ha parlato della paura di vivere relazioni in cui si riceve poco dall’altro. La cantante ha anche affermato che il programma non rappresenta il massimo dell’espressione creativa, ma si avvicina.

A distanza di dieci anni dalla partecipazione ad X Factor, Roshelle ha pubblicato il suo primo disco. “Mangiami pure”, questo il titolo dell’album, è un progetto che unisce atmosfere synth pop, incursioni nell’alternative rock e sfumature indie. All’interno dei nove brani, Roshelle racconta il “limbo” di un suo amore (“quella situazione in cui sai che vuoi dare un taglio ad una situazione in cui ti trovi”), fa i conti con i sensi di inadeguatezza provati (“sono partita spesso, mi sono allontanata da Milano, dall’Italia in generale”) e scopre le sue potenzialità autorali, che non amano lo standardizzarsi con le classiche sequenze di un brano. In occasione dell’uscita di “Mangiami pure” Roshelle ha raccontato, a FqMagazine, la genesi del progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “X Factor è stato uno stress test importante. Non è il massimo dell’espressione creativa, ma ci si avvicina. Ho avuto paura di vivere una relazione dove non si succhia niente dall’altro”: così Roshelle

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