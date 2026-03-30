WWE | Giulia sofferente e malconcia post SmackDown

Dopo l’evento avvenuto durante la puntata di WWE SmackDown del 27 marzo, Giulia si è presentata all’allenamento visibilmente sofferente e in condizioni fisiche difficili. Il suo allenatore ha riferito che la performer mostrava segni di dolore e di aver subito un duro colpo durante il match, descrivendo una situazione di forte malessere fisico.

Dopo l’incontro molto duro disputato nella puntata di WWE SmackDown del 27 marzo, Giulia si è presentata all’allenamento «messa a dura prova», secondo quanto riferito dal suo allenatore Matthew Ennis, che ha descritto in dettaglio quanto dolore stesse sopportando dopo quel brutale momento sul ring. In un post su Instagram, ora cancellato, Ennis ha rivelato che Giulia si è presentata all’allenamento risentendo ancora degli effetti di quell’incontro e non si trattava certo di un problema di poco conto. “ Giulia si è presentata oggi all’allenamento piuttosto malconcia dopo l’incontro di venerdì scorso a SmackDown ” ha confermato il suo allenatore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Giulia sofferente e malconcia post SmackDown Articoli correlati WWE: SmackDown tornerà alle due ore?Venerdì scorso SmackDown è tornato al formato di tre ore su USA Network, ma secondo le ultime indiscrezioni i fan non dovrebbero abituarsi troppo... Risultati e aggiornamenti di WWE SmackDown del 27 febbraio 2026Si avvicina l’ultima puntata di SmackDown prima dell’Elimination Chamber, con la scena impostata sul KFC Yum! Center di Louisville. Giulia Entrance: WWE SmackDown, February 20, 2026