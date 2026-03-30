Welfare romagnolo i numeri della cooperazione | 6.400 soci e un valore che supera i 340 milioni

Il settore del welfare in Romagna coinvolge circa 6.400 soci e ha un valore stimato superiore ai 340 milioni di euro. La cooperazione nel settore si sta sviluppando e si inserisce nelle attività quotidiane di persone di tutte le età, affrontando questioni che interessano la comunità. Questi dati riflettono l’ampiezza dell’impegno economico e sociale nel campo del welfare locale.

Assemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale qualificato “Un settore in evoluzione, che entra nella vita quotidiana delle persone di tutte le età, per risolvere problemi che riguardano tutti”. Così viene descritto da Legacoop Romagna il sistema di cooperative sociali, che si sono riunite questa mattina in assemblea a Faenza, nella sede di Zerocerchio. Quarantacinque le cooperative associate nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il 7% del totale dell’Emilia-Romagna: 26 offrono servizi socio-educativi (“di tipo A”, nel linguaggio legislativo), 11 sono rivolte all’inclusione lavorativa dei soci (“di tipo B”), le rimanenti 8 sviluppano attività di entrambi i tipi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Welfare romagnolo, i numeri della cooperazione: 6.400 soci e un valore che supera i 340 milioni Articoli correlati Welfare e lavoro, la forza della cooperazione sociale: 347 milioni di valore e 5.500 dipendentiAssemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale... Bcc Romagnolo, il 2025 si chiude con un utile netto di 12,2 milioni di euro. Fissata l'assemblea dei sociSi chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo.