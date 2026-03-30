Voto fuori sede | il Pd lancia la proposta La legge va modificata
Il Partito Democratico ha presentato una proposta di modifica alla normativa attuale sul voto fuori sede, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione degli elettori temporaneamente lontani dalla propria residenza. La proposta prevede di consentire a questi elettori di esercitare il diritto di voto senza impedimenti, anche se si trovano in località diverse rispetto alla propria residenza. La modifica riguarda principalmente le modalità di esercizio del diritto di voto per chi si trova lontano dalla propria residenza durante le elezioni.
Proposta alle Camere per consentire alle Regioni di introdurre strumenti come voto per corrispondenza o anticipato. Roberto Arboscello: "Priorità urgente rimuovere gli ostacoli". Armando Sanna: "Battaglia di civiltà" Consentire anche agli elettori temporaneamente domiciliati lontano dalla residenza di esercitare il diritto di voto senza ostacoli. È questo l’obiettivo della proposta di deliberazione presentata dal gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria e illustrata nel pomeriggio durante una conferenza stampa. L’iniziativa punta a chiedere al Parlamento la modifica della legge nazionale di riferimento, la n. 165 del 2004, per permettere alle Regioni di intervenire con strumenti specifici a favore dei cosiddetti “fuori sede”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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