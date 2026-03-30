Vita in Mare la mostra fotografica di Filomena Rucher al Molo di Levante di Manfredonia

Dal 5 al 30 aprile 2026, al Faro del Molo di Levante a Manfredonia, si tiene la mostra fotografica intitolata “Vita in Mare – Dove la terra finisce”. L’esposizione è curata da Bipolar e presenta le fotografie di Filomena Rucher, che occupano lo spazio del Faro del Molo di Levante. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel contesto della città.

A Manfredonia, dal 5 al 30 aprile 2026, il Faro del Molo di Levante ospita “Vita in Mare – Dove la terra finisce”, mostra fotografica di Filomena Rucher, a cura di Bipolar. L’inaugurazione è prevista per domenica (Pasqua) 5 aprile, dalle ore 11:00 alle 14:00, con un momento di apertura al pubblico negli spazi aperti antistanti il Faro. A seguire, le fotografie saranno visibili all’interno del Bar al Faro. Un progetto che guarda al mare da una prospettiva diversa: non come sfondo, ma come presenza viva, che attraversa luoghi, oggetti e persone. Le immagini raccontano dettagli, riflessi, luci e silenzi, restituendo un mare fatto di tracce quotidiane e atmosfere sospese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Vita in Mare” la mostra fotografica di Filomena Rucher al Molo di Levante di Manfredonia Articoli correlati A Manfredonia la mostra fotografica Triduum SacrumIl 28 Marzo 2026, nei locali di corso Manfredi, Manfredonia (FG) inaugurerà la mostra fotografica “Triduum Sacrum”, trasformandosi in... ’Il Mare d’inverno’ . La mostra fotografica di Giampiero CorelliDal 7 al 29 marzo il Magazzino del Sale Torre di Cervia ospita la mostra fotografica ’Il Mare d’inverno’, di Giampiero Corelli.