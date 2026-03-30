Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo

Sabato 25 aprile alle 15:00 il Museo Miniscalchi-Erizzo organizza una visita guidata aperta a tutti. L’evento consentirà di esplorare i dettagli architettonici e le opere d’arte all’interno di uno degli edifici storici più rilevanti di Verona. La visita offrirà un’occasione per conoscere da vicino i particolari che caratterizzano questa residenza storica.

Sabato 25 aprile alle ore 15:00 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i tesori architettonici e le opere d’arte racchiusi in uno degli edifici storici più belli di Verona. Una visita guidata esclusiva che vi condurrà attraverso le sontuose sale di Palazzo Miniscalchi, dimora della famiglia Miniscalchi-Erizzo per cinque secoli e ora un eclettico museo aperto al pubblico, situato nel cuore di Verona. Accompagnati dalla guida, stanza dopo stanza, potrete conoscere le storie di chi ha abitato nel Palazzo, facendo un salto indietro nel tempo! Durante la visita guidata, potrete... 🔗 Leggi su Veronasera.it