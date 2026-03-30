Virtus Francavilla e Asl per la solidarietà | donati pc al Trasfusionale e a Ematologia

Questa mattina, i rappresentanti dell’azienda sanitaria locale e della Virtus Francavilla si sono incontrati presso la Direzione generale della Asl Brindisi. Durante l’incontro, è stata annunciata una donazione di computer destinati al reparto di Trasfusionale e a quello di Ematologia. La collaborazione tra le due parti si è concentrata sull’implementazione di attività solidali e di supporto ai servizi sanitari.

L’incontro di stamattina tra i vertici dell’azienda sanitaria locale e quelli della Virtus Francavilla nella Direzione generale della Asl Brindisi è stato un appuntamento all’insegna della solidarietà. La società sportiva calcistica francavillese, infatti, porta avanti diversi progetti di carattere sociale: nell’occasione, sono stati donati al Centro trasfusionale, diretto da Antonella Miccoli, e al reparto di Ematologia, diretto da Domenico Pastore, due personal computer che saranno destinati ai donatori che parteciperanno alle raccolte sangue itineranti. Il presidente Antonio Magrì, il direttore generale Vittorio Orlando, il direttore... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Virtus Francavilla e Asl per la solidarietà: donati pc al Trasfusionale e a Ematologia Tutti gli aggiornamenti su Virtus Francavilla Leggi anche: Virtus Francavilla e Asl Brindisi insieme per promuovere la donazione del sangue Solidarietà all’ematologia. Oltre 5mila euro al reparto: "Strumenti per la degenza"Ail Ferrara, giovedì scorso, ha donato all’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, e in particolare all’Unità Operativa di Ematologia (diretta...