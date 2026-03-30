La partita tra Vicenza e Union Brescia si è conclusa con un punteggio di 1-1 allo stadio Menti. Nel primo tempo si sono verificati episodi decisivi, tra cui un rigore e l’intervento del VAR, che hanno portato alla rete al 90° minuto. La gara si è conclusa senza ulteriori cambiamenti nel risultato.

La sfida disputata allo stadio Menti si è conclusa con un pareggio finale sul 1-1 tra Vicenza e Union Brescia, una gara definita da episodi cruciali nel primo tempo. La partita ha il Brescia segnare al 45? grazie a Crespi, mentre la rete del pareggio per i padroni di casa è opera di Rada nei minuti di recupero. Il risultato riflette l’intensità di uno scontro dove l’arbitraggio e le sostituzioni hanno giocato un ruolo fondamentale nell’equilibrio finale raggiunto dalle due formazioni guidate rispettivamente da Gallo e Corini. In questo scenario sportivo, ogni azione in campo racconta una storia più ampia sulla competitività calcistica lombarda e veneta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza-Brescia 1-1: rigore, VAR e gol al 90? decidono la sfida

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