Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 30 marzo 2026, il servizio Astral Infomobilità ha segnalato situazioni sulla A24 Roma-Teramo. La rete stradale della regione Lazio è soggetta a monitoraggio continuo e aggiornamenti sul traffico vengono diffusi regolarmente. Non sono stati riportati incidenti o interruzioni di carreggiata in quel momento specifico.

Astral infomobilità come Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalata presenza di animali selvatici sulla carreggiata tra Tivoli e Castel Madama raccomandiamo quindi la dovuta attenzione traffico rientrato nella norma per il resto lungo le principali arterie della rete viaria al trasporto ferroviario sulla linea Roma Pescara il servizio resta sospeso per Verifiche Tecniche a seguito di un guasto alla linea tra Bussi e Torre de' passeri possibili ritardi e limitazioni per i treni regionali mentre sono stati attivati i bus sostitutivi sulle tratte interessate da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 20:25 Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti rallentano il traffico sul... Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura e trasporto ferroviario sulla...