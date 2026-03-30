Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 30 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio, fornendo informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti. Il servizio, promosso dalla regione, si rivolge agli automobilisti e agli utenti dei mezzi pubblici per facilitare gli spostamenti e garantire un flusso più sicuro sulla rete stradale.

Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura aggiornamenti del trasporto ferroviario sulla linea Roma Pescara il servizio resta sospeso per Verifiche Tecniche ancora in corso a seguito di un guasto alla linea elettrica tra Bussi e Torre de' passeri possibili ritardi e limitazioni per i treni regionali riguardo al traffico la circolazione è rientrata nella norma lungo la rete vi permangono rallentamenti sul Raccordo Anulare nel dettaglio in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia è interna tra Tiburtina e La Rustica da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 19:40 Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19:40Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si rallenta tra Ardeatina e Romania in...