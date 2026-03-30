Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 30 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della Regione Lazio. Attraverso il servizio Astral infomobilità, vengono forniti in tempo reale dati sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. Le informazioni riguardano principalmente le principali arterie e le aree di maggiore afflusso di veicoli.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul raccordo anulare è stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza ai carreggiata interna nei pressi dell'uscita per La Rustica permangono code residue a partire dalla nome in esterna code a tratti qui per traffico dalla Pontina fino alla Tuscolana code anche sul tratto Urbano della A24 tratto torcervara è lo stesso ora Sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260330fileafa80496-5ba4-427e-aac6-3a1af4ccfefcviabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 19:10 Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano...