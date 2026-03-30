Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 30 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti. La comunicazione si basa sui dati raccolti dall’azienda incaricata di monitorare le condizioni stradali della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente avvenuto nei pressi dell'uscita per La Rustica sta provocando disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare al momento ci sono code a partire dalla Bufalotta in esterna code a tratti qui per traffico dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana come anche sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti lo stesso raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia in chiusura aggiornamenti del trasporto ferroviario sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in...