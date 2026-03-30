Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 30 marzo 2026, l'Astral Infomobilità ha diffuso nuovi aggiornamenti sullo stato della viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e ai possibili disagi per i pendolari. L'aggiornamento riguarda le principali arterie e le aree più interessate da interventi o incidenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Mentana è Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano dalla tangenziale est fino allo stesso raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia in chiusura l'allerta meteo con codice giallo della Protezione Civile Dalle prime ore del mattino di domani 31 marzo e per le successive 24-36 previsti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina segnalato un incidente tra via...