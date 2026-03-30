Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 30 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alla città di Roma. Sul sito e sui canali ufficiali sono stati pubblicati i dati più recenti riguardanti eventuali disagi o variazioni nelle condizioni del traffico. È possibile consultare le informazioni per pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali interventi in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pescara Sono in corso Verifiche Tecniche sulla linea elettrica la circolazione al momento resta sospesa tra Bussi e Torre dei Passeri possibili ritardi e limitazioni per i treni regionali e veniamo al traffico un incidente che ha coinvolto più veicoli sta provocando disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare al momento ci sono incolonnamenti a partire dalla Roma Fiumicino fino all'uscita per via Laurentina proseguendo in esterna code qui per traffico tra Ardeatina e.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della diramazione Roma nord è risolto...