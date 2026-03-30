Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 30 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Infomobilità. Le notizie riguardano le condizioni del traffico e eventuali variazioni nelle modalità di spostamento. L'informazione viene diffusa per aggiornare automobilisti e pendolari sulle situazioni attuali delle strade e delle arterie principali.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli ci sono incolonnamenti in carreggiata esterna tra l'uscita e Colombo il Laurentina proseguendo in esterna code qui per traffico tra Ardeatina e Tuscolana ci possiamo poi in interna dove si procede a rilento tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo con lungo il tratto Urbano tra Tor Cervara e il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia qui a partire dal corso Francia in chiusura il trasporto.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per la circolazione è indicata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook