Vertenza Telecontact sciopero il 1° Aprile | presidio a Napoli

La vertenza Telecontact si aggrava con l’annuncio di uno sciopero programmato per il primo aprile, accompagnato da un presidio che si terrà a Napoli. La protesta coinvolge i lavoratori della società e si svolge in risposta a questioni legate alle condizioni di lavoro e alle trattative in corso. La data scelta per l’astensione dal lavoro è stata comunicata nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti La vertenza Telecontact si inasprisce, e si arriva allo sciopero proclamato per il prossimo 1° aprile. L’astensione è stata indetta dalle Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Coinvolgerà tutti i siti di Telecontact in Italia, con un focus particolare sulla grande sede di Napoli. “ La mobilitazione – recita una nota sindacale – n asce come risposta drastica a una serie di decisioni unilaterali del management che minano la stabilità e la dignità dei dipendenti”. Vale a dire, secondo le organizzazioni sindacali: “Smantellamento del welfare aziendale: Disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello, con il taglio dei ticket mensa e delle tutele sullo smart working. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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