Venti di Guerra | Perché Israele ha vietato il santo sepolcro a Pizzaballa

Il governo ha deciso di vietare l'accesso al santo sepolcro al cardinal Pizzaballa, con un'ordinanza firmata nelle ultime ore. La misura ha provocato reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità ecclesiastiche. Secondo fonti ufficiali, la decisione si basa su motivazioni di ordine pubblico, senza ulteriori dettagli forniti sulla durata o le eventuali eccezioni.

Per il generale Marco Bertolini dietro la decisione di proibire l’ingresso al santo sepolcro al cardinal Pizzaballa nasconde una precisa strategia politica. E una sfida al Vaticano. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, ha scritto il libro sbagliato. A maggio dovrebbe uscire per Solferino un volume a sua firma intitolato La nostra vita libera. L’editore lo presenta come «un libro che va oltre il caso di cronaca, raccontando una scelta di vita autentica, vicina alla natura, capace di fare appello alla coscienza di molti. Il memoir-manifesto della mamma dei bambini nel bosco». Come prevedibile, da qualche giorno sui social... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Venti di Guerra | Perché Israele ha vietato il santo sepolcro a Pizzaballa Articoli correlati Lo schiaffo di Israele ai cristiani: a Pizzaballa vietato l’accesso al Santo SepolcroNon bastano le costrizioni ai credenti musulmani residenti nello Stato Ebraico: dopo aver fermato i fedeli islamici della celebrazione di Eid el-Fitr... Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo. Ira dell?Italia: offesi i cristianiNon succedeva da secoli che venisse impedito «ai leader della Chiesa di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo...