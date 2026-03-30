Vannacci su perquisizione Salis | Nessuna solidarietà è stato fatto un controllo di routine – Il video

Un ufficiale ha dichiarato che la perquisizione di routine condotta sull’indagato non richiede solidarietà. Durante un video, ha affermato che, quando un controllo simile viene effettuato su di lui, lo accetta con piacere. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a commenti riguardanti il procedimento.

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "No, non vedo quale solidarietà debba esprimere. È stato fatto un controllo di polizia di routine, cosa che quando viene fatta a me mi fa solamente che piacere. Anzi, vado sempre a salutare le forze dell’ordine perché sono un elemento dello Stato che protegge i cittadini onesti, e se uno è onesto non ha nulla da temere dalle forze dell’ordine", così Roberto Vannacci a margine dell'apertura della sede di Futuro Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». 🔗 Leggi su Open.online

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Vannacci su perquisizione Salis: Nessuna solidarietà, è stato fatto un controllo di routine