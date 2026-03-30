Vannacci | 18.000 tessere e nuova sede a due passi da FI

Un nuovo soggetto politico ha aperto la propria sede a Roma, a pochi passi da un importante quartier generale di un altro partito. Sono state distribuite circa 18.000 tessere e il leader del movimento ha partecipato all'inaugurazione. La sede si trova vicino a un noto luogo di rappresentanza politica, segnando un possibile spostamento nelle dinamiche territoriali e istituzionali.

La politica italiana si sta ridefinendo attraverso nuove alleanze territoriali e istituzionali. Roberto Vannacci ha ufficialmente inaugurato la sede nazionale del suo partito, Futuro Nazionale, posizionandosi fisicamente a pochi gradini dalla storica base di Forza Italia in via della Lucina. Con 18.000 tessere attive e l’ingresso previsto del Movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno, il leader militare punta a diventare un interlocutore chiave per il centrodestra, mantenendo però un atteggiamento prudente riguardo alla fiducia al decreto-legge sulle bollette. Una nuova geografia del potere nella capitale. L’inaugurazione della sede rappresenta molto più di una semplice apertura amministrativa; segna un cambiamento fisico nello scenario romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vannacci: 18.000 tessere e nuova sede a due passi da FI Articoli correlati I dieci passi di FI, la stoccata del cdx: "L’unica Carnevalata è quella a cui assistiamo da 12 anni"In una nota congiunta i consiglieri comunali replicano al centrosinistra dopo le dichiarazioni espresse in seguito all'evento politico di sabato... Vannacci sceglie la sua ‘lady tessere’ per Futuro Nazionale: chi è Annamaria Frigo(Adnkronos) – Roberto Vannacci ha scelto Annamaria Frigo come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale.