Nel territorio tra le colline del Piacentino e del Parmense, è stata distribuita una somma di 200 borse destinate alle famiglie considerate fragili. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di aiuto concreto alle persone in difficoltà, coinvolgendo diverse realtà locali. La consegna si è svolta recentemente, contribuendo a rafforzare il supporto diretto alle famiglie della zona.

Nel cuore della Valtidone, tra le colline che separano il Piacentino dal Parmense, si è concretizzata un’azione di solidarietà concreta e misurabile. Il Rotary Club Valtidone e l’Interact Placentia hanno preparato 200 borse alimentari destinate alle famiglie più fragili del territorio. L’iniziativa ha coinvolto direttamente i soci del club e i giovani dell’associazione giovanile, che hanno lavorato insieme per assemblare gli aiuti utilizzando risorse proprie e contributi raccolti. La distribuzione non è stata casuale ma mirata: 45 pacchi sono stati diretti a Castel San Giovanni, mentre Rottofreno ne riceverà 35. Borgonovo sarà la destinazione di 30 unità, seguite da Gragnano con 20 borse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valtidone: 200 borse per le famiglie fragili, mappa della solidarietà

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