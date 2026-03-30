Vaccini e demenza | perché lo studio su 13 milioni di casi non conferma i No vax

Circola sui social una notizia riguardante uno studio che ha analizzato circa 13 milioni di persone, suggerendo un possibile collegamento tra i vaccini per adulti e un aumento del rischio di demenza e Alzheimer. Tuttavia, non si tratta di un risultato confermato dalla comunità scientifica come prova di un nesso causale diretto.

Circola sui social la notizia di uno studio su 13 milioni di persone secondo cui i vaccini per adulti aumenterebbero il rischio di demenza e Alzheimer. La ricerca, pubblicata sul Journal of Infectious Diseases, è stata usata dai gruppi No vax come prova definitiva, ma i dati dicono l’esatto opposto. Ecco perché si tratta di un caso di disinformazione basato su una lettura errata delle statistiche. Per chi ha fretta:. Diversi utenti “free-vax” sostengono che lo studio in oggetto dimostrerebbe un collegamento tra vaccini e demenza.. Studi osservazionali suggeriscono che le vaccinazioni riducono fortemente il rischio di demenza.. Lo studio in oggetto non trova conferma in una riduzione, ma non dimostra nemmeno un incremento dei casi di demenza. 🔗 Leggi su Open.online

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