Uomini e Donne grande passo per Ernesto e Cristiana | l’annuncio

Cristiana Anania, tronista di Uomini e Donne, ha scelto Ernesto Passaro come suo compagno. La decisione è stata annunciata pubblicamente e il loro rapporto è seguito anche al di fuori del programma televisivo. La coppia ha deciso di ufficializzare la relazione dopo il percorso di trono e continua a essere al centro dell’attenzione.

Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne è stato tra i più seguiti della stagione. La tronista siciliana ha scelto Ernesto Passaro e la loro relazione continua ad essere molto seguita anche lontano dalle telecamere. Diverse settimane fa i due erano finiti al centro dei gossip per un presunto avvistamento dal ginecologo. Ora però a comunicare una liete notizia sono stati proprio i diretti interessati sui social. Cristiana Anania contro Sara Gaudenzi? Il messaggio scritto sui social Uomini e Donne news: l’annuncio social di Ernesto e Cristiana. A confermare il passo importante è stata la stessa Cristiana Anania, che sui social ha condiviso un lungo messaggio accompagnato da immagini della loro nuova casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Cristiana Anania e Ernesto Passaro fanno un grande annuncio dopo Uomini e DonneLa relazione tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro sta procedendo a gonfie vele dopo la loro uscita da Uomini e Donne.

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Uomini e donne, Ernesto e Cristiana insieme a Milano