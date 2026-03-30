A Roma, da 30 anni, un centro universitario si occupa di monitorare l'aria per pollini e allergeni. La struttura raccoglie dati quotidianamente, analizzando le concentrazioni di particelle presenti nell’atmosfera. Ogni giorno, il personale effettua prelievi e trasmette le informazioni alle autorità competenti, contribuendo alla prevenzione delle allergie stagionali.

Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Da trent'anni, a Roma, c'è un luogo in cui l'aria viene letta, analizzata, interpretata. È il Centro di monitoraggio aerobiologico dell'università di Tor Vergata che, attivo dal 1996 presso il dipartimento di Biologia, misura la presenza di pollini e allergeni nell'atmosfera e li traduce in informazioni utili per la salute. Si tratta di un servizio - spiega una nota - che si rivolge a cittadini e professionisti sanitari offrendo ogni giorno uno strumento concreto per orientarsi nella stagione delle allergie. Responsabile scientifico è Alessandro Travaglini, che coordina le attività di monitoraggio e la redazione dei bollettini settimanali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università di Roma Tor Vergata, compie 30 anni il centro che monitora l'aria per pollini e allergeni

Articoli correlati

Colleferro. Vivissime congratulazioni a Lorenzo Mallone che oggi, 25 Marzo, si è brillantemente laureato in Lettere all’Università “Tor Vergata” di RomaCOLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 25 Marzo, Lorenzo Mallone si è brillantemente laureato in Lettere all’Università di “Tor Vergata” di Roma.

Leggi anche: Premio Roma Bpa 2025 a 'Insieme siamo migliori' dell'Università di Roma Tor Vergata