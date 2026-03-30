UNITI PER IL SUDAN L’IMPEGNO DELL’ITALIA | 125 MILIONI DI EURO

L’Italia ha annunciato un impegno di 125 milioni di euro per sostenere il Sudan, con l’obiettivo di affrontare la crisi umanitaria in atto nel Paese africano. La somma sarà destinata a iniziative di solidarietà e a interventi di assistenza, attraverso una raccolta fondi nazionale che mira a coinvolgere la popolazione e le istituzioni. La decisione viene comunicata in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel Sudan.

Riportare al centro dell’attenzione internazionale la grave crisi umanitaria in corso nel Paese africano e avviare una concreta iniziativa di solidarietà attraverso una raccolta fondi nazionale. Questi i temi affrontati ieri nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati “Nilde Iotti”, dove è andato in scena l’evento “Uniti per il Sudan”, promosso da ASI Nazionale tramite l’Area Cultura, presieduta dal Responsabile Nazionale, il dottor Michele Cioffi, e del Settore Nazionale ASI sul multilateralismo umanitario e sociale, presieduto dalla dottoressa Elisabetta Pamela Petrolati. L’incontro ha rappresentato un momento di alto profilo istituzionale e culturale, riunendo rappresentanti del mondo politico, diplomatico, accademico e del terzo settore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - UNITI PER IL SUDAN, L’IMPEGNO DELL’ITALIA: 125 MILIONI DI EURO Aggiornamenti e contenuti dedicati a UNITI PER IL SUDAN L'IMPEGNO... Vola il comparto della pet economy: spesi 125 milioni di euro in un annoPadova è tra i territori più dinamici nel panorama della pet economy italiana, con una spesa complessiva delle famiglie che nel 2024 ha raggiunto i... L'Italia spenderà 112,6 milioni di euro per aprire la prima scuola per piloti di F-35 fuori dagli Stati UnitiL’Italia mette sul tavolo 112,6 milioni di euro per far nascere a Trapani il primo polo di addestramento legato al programma F-35 al di fuori degli... L’impegno di Hera. Abbattere le emissioni. Ecco quattro progetti da 80 milioni di euroIl Gruppo Hera è tra gli attori principali di Bologna Missione Clima, il percorso del Comune di Bologna verso la neutralità climatica entro il 2030.