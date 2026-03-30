Undici calciatori dell'Arsenal rinunciano alle nazionali per infortunio | in Inghilterra c'è chi insinua
Undici calciatori dell'Arsenal non hanno preso parte alle partite con le rispettive squadre nazionali a causa di infortuni. La scelta ha coinvolto diversi giocatori della rosa del club, che ora si concentrano sulla ripresa e sul recupero in vista delle prossime gare di Premier League e Champions League. In Inghilterra circolano voci sulla possibile influenza di questi infortuni sulle strategie della squadra.
L'Arsenal vede il titolo della Premier League ed è in corsa in Champions League. Undici calciatori hanno saltato per infortunio le partite delle rispettive nazionali. E in Inghilterra c'è chi insinua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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