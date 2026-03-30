Undici calciatori dell'Arsenal rinunciano alle nazionali per infortunio | in Inghilterra c'è chi insinua

Undici calciatori dell'Arsenal non hanno preso parte alle partite con le rispettive squadre nazionali a causa di infortuni. La scelta ha coinvolto diversi giocatori della rosa del club, che ora si concentrano sulla ripresa e sul recupero in vista delle prossime gare di Premier League e Champions League. In Inghilterra circolano voci sulla possibile influenza di questi infortuni sulle strategie della squadra.