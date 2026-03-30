Una petroliera russa sotto sanzioni è arrivata a Cuba Trump | Non ho problemi l’isola è comunque finita

Una petroliera russa sottoposta a sanzioni internazionali è giunta a Cuba con circa 100mila tonnellate di greggio, equivalenti a oltre 700mila barili. La nave, inserita nelle liste sanzionatorie di Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito a causa dei suoi collegamenti con una compagnia statale russa, ha attraversato l’Atlantico senza restrizioni. Il governo statunitense ha dichiarato di non opporsi all’arrivo, mentre un ex presidente ha commentato che l’isola è ormai senza futuro.

La petroliera russa Anatoly Kolodkin, inserita nelle liste delle sanzioni statunitensi, europee e britanniche per i suoi legami con la compagnia Sovkomflot, è arrivata a Cuba con un carico di circa 100mila tonnellate di greggio, pari a oltre 700mila barili. Secondo quanto riferito dal ministero dei Trasporti russo, la nave ha raggiunto il porto di Matanzas, a circa cento chilometri dall’Avana, dove è ora in attesa di essere scaricata. Si tratta della prima spedizione di petrolio ad arrivare sull’isola dopo quasi tre mesi di blocco delle forniture energetiche imposto dall’amministrazione di Donald Trump. La Anatoly Kolodkin era partita il 9... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Una petroliera russa sotto sanzioni è arrivata a Cuba. Trump: "Non ho problemi, l’isola è comunque finita" Articoli correlati Leggi anche: La petroliera russa è arrivata a Cuba. Trump: “Non ho problemi”. Poi, parlando di Iran, ha aggiunto: “L’Avana è la prossima” Cuba, Trump: “Ok all'arrivo della petroliera russa, ma l’isola è ormai finita”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non avere “alcun problema” con l’arrivo a Cuba di una petroliera russa carica di aiuti...