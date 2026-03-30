Un tavolo con forze dell' ordine e associazioni | così il Comune vuole affrontare gli sfratti

Il Comune di Bologna ha deciso di riattivare il Tavolo, un organismo che coinvolge forze dell'ordine e associazioni, per affrontare il tema degli sfratti. La riunione mira a coordinare le diverse istituzioni e a migliorare la gestione delle procedure di sfratto, con l’obiettivo di renderle più eque e sostenibili dal punto di vista sociale. La decisione segue le recenti escalation di casi di sfratto nella città.

Il Consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno per ripristinare la misura: "Permette soluzioni alternative a esecuzioni traumatiche per le famiglie" Contro gli sfratti il Comune di Bologna chiede la riattivazione del Tavolo, una procedura che coinvolge diverse istituzioni con lo scopo “di garantire una gestione più equa, efficace e socialmente sostenibile delle procedure di sfratto”. E per farlo ha approvato - in sede di Consiglio comunale - un ordine del giorno che ha l’obiettivo di riattivare la misura. In particolare, relativamente al 2022-2025, il Tavolo “ha trattato 434 procedure di sfratto. In 200 casi i è giunti al rinvio dell’esecuzione e in 33 casi a una liberazione spontanea dell’alloggio”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Un tavolo con forze dell'ordine e associazioni: così il Comune vuole affrontare gli sfratti Una selezione di notizie su Un tavolo con forze dell'ordine e... Leggi anche: Alloggi e forze dell’ordine: "Un tavolo di confronto" Siulp: "Alloggi per le forze dell’ordine, apriamo un tavolo di confronto"Disco verde all’iniziativa, ma anche richiesta di un cambio di passo attraverso una visione complessiva e l’apertura di un tavolo di confronto. Chi vuole bloccare le forze dell'ordineDunque, siamo arrivati a questo punto qui: lo Stato riconosce che un carabiniere sta adempiendo al proprio compito, ovvero inseguire chi non si ferma...