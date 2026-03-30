Un avatar in miniatura capace di riprodurre il tumore cerebrale pediatrico

È stato creato un avatar in miniatura che riproduce un tumore cerebrale pediatrico. Si tratta del modello più avanzato finora sviluppato, progettato per essere impiegato nei test di nuovi farmaci. La tecnologia permette di simulare con precisione le caratteristiche del tumore, offrendo uno strumento per studi e sperimentazioni nel campo della medicina pediatrica.

(Adnkronos) –. È il modello più avanzato sviluppato finora e può essere utilizzato per testare nuovi farmaci. A segnare la svolta è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Nature Protocols', frutto della collaborazione tra l’Università di Trento e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Chi è Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e il tumore cerebrale: “Lo abbiamo sconfitto, superato e andiamo avanti”Elena Santarelli ha vissuto un periodo molto delicato della sua vita quando, nel 2017, al figlio Giacomo è stato diagnosticato un tumore cerebrale.

Osteosarcoma, un “avatar” tridimensionale del tumore per studiare nuove terapieL’osteosarcoma rappresenta il tumore maligno delle ossa più diffuso tra bambine, bambini e adolescenti.

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