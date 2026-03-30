Durante le fredde mattine a Kyoto, l’aria si riempie di un aroma caratteristico derivante dall’hojicha, un tè tostato tradizionale. Il profumo, intenso e avvolgente, richiama note di nocciola e pane appena sfornato. Questo aroma si diffonde nell’ambiente, creando un’atmosfera unica e riconoscibile in città.

C’è un momento, nelle fredde mattine di Kyoto, in cui l’aria si impregna di un profumo inconfondibile: caldo, avvolgente, con sentori di nocciola tostata e un vago ricordo di pane appena sfornato. Non è il fumo di un forno, non è il caffè. È l’ hojicha, il tè verde giapponese che ha attraversato un secolo di storia senza mai perdere la sua capacità di stupire, di consolare, di raccontare. Un tè che nasce, paradossalmente, da un gesto pragmatico — quasi un errore — e si trasforma in uno dei simboli più autentici della cultura gastronomica del Giappone. Come nasce l’hojicha: la storia del mercante e delle foglie dimenticate. L’hojicha nasce a Kyoto attorno al 1920. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un aroma che nasce dal fuoco: il fascino dell’hojicha, il tè tostato di Kyoto

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Il paradosso dell’allenatore moderno: ormai è solo un aroma, uno strumento narrativo (Guardian)Alla fine, non sapendo bene a chi dare la colpa della nuova mediocrità (diciamo così) del Liverpool, saranno costretti a esonerare Slot.