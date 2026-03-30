Negli ultimi giorni è stato completato l'ultimo passaggio operativo per il fascicolo sanitario elettronico, un sistema che permette di raccogliere e gestire i dati sanitari dei cittadini in formato digitale. Tuttavia, non si sente spesso parlare di History Health, un'altra piattaforma dedicata alla gestione delle informazioni sanitarie, che sembra essere poco considerata rispetto al fascicolo sanitario elettronico. Nel frattempo, sui canali televisivi nazionali vengono trasmessi messaggi che invitano gli utenti a dare il consenso per l'inserimento dei propri dati nel sistema digitale.

Da qualche tempo ormai sui canali televisivi nazionali in modo “silenzioso” si cerca di convincere gli italiani a dare il proprio consenso in modo da immettere i propri dati sanitari nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Intanto il Fse entra nella sua fase definitiva: dal 31 marzo 2026 prende il via l’ultimo passaggio operativo del sistema, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la piena operatività su scala nazionale entro giugno 2026, secondo il cronoprogramma stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il percorso è stato avviato con il decreto del 30 dicembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2025. E le prestazioni private pure? Ad oggi nessuno ne conosce il destino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ultimo passaggio operativo per il fascicolo sanitario elettronico. Ma perché nessuno considera History Health?

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