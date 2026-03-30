Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state aggiornate le ultime notizie sul calciomercato, con le novità più recenti pubblicate dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva è iniziata, portando numerosi movimenti di giocatori e trattative in corso. Le notizie vengono aggiornate di ora in ora, evidenziando i cambi di squadra e le indiscrezioni più recenti. Seguono gli sviluppi principali di questa fase di mercato.

Kostic Milan, il vice-presidente del Partizan non ci sta e tuona: «Offerta irrisoria che mai avrei accettato!» Mercato Milan, prende quota l’idea Bellanova: primi contatti con entourage e Atalanta, e c’è anche un vantaggio. Calciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione attesa: perché la scelta del portoghese può aprire una nuova era per i bianconeri Infortunio Dodo, sospiro di sollievo per la Fiorentina! Ecco come sta il brasiliano, la nota del club Pisacane si racconta: «Cagliari ti rapisce, ti prende. Non sono il primo, e non sarò neanche... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Video ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Cerca altre news e video sullo stesso tema.