Sono state aggiornate le ultime notizie sul calciomercato, con le novità più recenti pubblicate dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva è iniziata, portando numerosi movimenti di giocatori e trattative in corso. Le notizie vengono aggiornate di ora in ora, evidenziando i cambi di squadra e le indiscrezioni più recenti. Seguono gli sviluppi principali di questa fase di mercato.

Kostic Milan, il vice-presidente del Partizan non ci sta e tuona: «Offerta irrisoria che mai avrei accettato!» Mercato Milan, prende quota l’idea Bellanova: primi contatti con entourage e Atalanta, e c’è anche un vantaggio. Calciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione attesa: perché la scelta del portoghese può aprire una nuova era per i bianconeri Infortunio Dodo, sospiro di sollievo per la Fiorentina! Ecco come sta il brasiliano, la nota del club Pisacane si racconta: «Cagliari ti rapisce, ti prende. Non sono il primo, e non sarò neanche... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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