Tutti a casa Vannacci |INTERVISTA

Un generale in pensione ha partecipato all’inaugurazione della sede romana del suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Durante l’evento, ha commentato ironicamente sulla colorazione dei muri, precisando che sono bianchi e non verniciati di nero. Successivamente, ha tagliato il nastro inaugurale, segnando l’avvio ufficiale delle attività del partito.

“Come vedete i muri sono bianchi, non li ho verniciati di nero!“, ironizza sul suo passato nella Folgore, prima di tagliare il nastro, uneffervescente generale Vannacciall’inaugurazione della sede romana del suo neonato partito Futuro Nazionale.Condivide il pianerottolo con Forza Italia, con cui “avremo rapporti di buon vicinato” e lavista è su Palazzo Chigi, per cui sfoggia un plastico sorriso a 36 denti autocandidandosi a premier:“Mai mettere limiti alla provvidenza“. Insomma, atmosfera festaiola in quel di via in Lucina 17, dove abitano gli azzurri e che da oggi ospiterà le sorti dell’eurodeputato volgendo lo sguardo oltre la strada, verso unconcentrato assoluto di potere romano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tutti a casa Vannacci |INTERVISTA Articoli correlati Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l’effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i datiÈ la Lega il partito che registra il calo più importante di consensi, secondo l’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7. Shrinking 3, intervista a Jason Segel: “È tosto per tutti dare un senso alla vita”In esclusiva per l'online italiano abbiamo video intervistato il protagonista della serie, in occasione del junket organizzato per la terza stagione. Cassano senza freni: Inzaghi, tifosi, Barella, ha attaccato tutti. L’IntervistaAntonio Cassano torna a far discutere con le sue dichiarazioni sul derby di Milano e sul momento del calcio italiano. Quando il fuoco è amico: Vannacci e la resa dei conti nella Lega