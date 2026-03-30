Tutorial mobilità docenti 2026 ultimi giorni per presentare l’istanza Ecco le info utili QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Martedì 31 marzo alle 14 | 30

Nella giornata di oggi si conclude il periodo previsto per l’invio delle domande di mobilità del personale docente, con scadenza fissata alle ore 23:59 del 2 aprile. Nei prossimi giorni si svolgerà un question time con un rappresentante sindacale, previsto per martedì 31 marzo alle 14:30. Le informazioni ufficiali riguardano le modalità di presentazione delle istanze e le procedure da seguire.

È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Per gli insegnanti c’è tempo fino al 2 aprile. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda Unams) LIVE Lunedì 23 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente.

Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda Unams) LIVE Lunedì 23 marzo alle 18:00Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente.

Tutorial mobilità docenti 2026, passaggi di cattedra, allegati e preferenze analitiche e sintetiche: le info utili. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) LIVE Venerdì 27 marzo alle 14:30È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente.