Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non avere certezze sulla vita della Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader, ma ha affermato che potrebbe essere vivo in condizioni gravissime. La sua dichiarazione si basa su informazioni non confermate e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione di Khamenei.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di "non sapere" con certezza se la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei, sia ancora vivo. "Non lo sappiamo. Pensiamo probabilmente di sì, ma in condizioni estremamente gravi", ha detto Trump in un'intervista al New York Post, ribadendo che "nessuno ha più avuto notizie di lui, è gravemente ferito". Il ministero della Difesa turco ha affermato che un missile balistico dall'Iran è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato, schierati nel Mediterraneo orientale, dopo essere entrato nello spazio aereo turco, senza precisare l'esatta posizione dell'intercettazione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Trump: "Mojtaba Khamenei è probabilmente vivo, ma in condizioni gravissime"

Approfondimenti e contenuti su Mojtaba Khamenei

Leggi anche: Trump e il dossier segreto su Mojtaba Khamenei: “Probabilmente è gay”

Leggi anche: Trump e la reazione al report degli 007: “Mojtaba Khamenei probabilmente è gay”

Iran, il rapporto segreto della Cia su Mojtaba Khamenei nelle mani di Donald Trump: “Probabilmente è gay”Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di aver ricevuto un briefing dalla Cia dal quale è stato informato che il nuovo ayatollah dell’Iran,...