Trump chiude gli occhi su una nave russa verso Cuba Ecco perché

Da formiche.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petroliera di nazionalità russa si trova a breve distanza dall’isola di Cuba, senza che le autorità statunitensi abbiano adottato misure per impedire il suo arrivo. La nave si trova a pochi chilometri dal porto cubano, e al momento non sono state diffuse indicazioni di interventi o controlli da parte delle forze di sicurezza statunitensi. La situazione è monitorata dalle autorità coinvolte.

Una petroliera russa è a pochi chilometri dall’isola di Cuba e gli Stati Uniti non faranno nulla per evitare l’attracco. Lo ha confermato ieri lo stesso presidente americano, Donald Trump, durante una conferenza stampa a Washington. Nonostante le sanzioni, ancora in vigore, l’amministrazione statunitense ha deciso di permettere l’arrivo del carico di greggio. Secondo Trump, questo carico di petrolio per Cuba non ha alcuna rilevanza e non rappresenta un vantaggio per Vladimir Putin: “Non è un aiuto. Lui perde soltanto un carico di greggio, tutto qui. Se lo vuole fare, se altri Paesi vogliono farlo, possono farlo . Questo non avrà alcun impatto. 🔗 Leggi su Formiche.net

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