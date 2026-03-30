Adiconsum ha segnalato una truffa che coinvolge un assegno di 51 dollari, spedito probabilmente dagli Stati Uniti o dalla Repubblica Ceca, con il nome di Donald Trump come garanzia di un risarcimento legato ad Amazon. La busta contiene un assegno reale, e il messaggio invita a credere a un possibile rimborso. Si tratta di un tentativo di frode diffuso tramite posta.

Una busta che arriva dagli Stati Uniti (o via Repubblica Ceca), un assegno reale di 51 dollari e il nome di Donald Trump a garanzia di un presunto risarcimento Amazon. Sebbene nel piacentino non si siano ancora registrate denunce formali, l'allerta di Adiconsum è massima: il "caso Formigine", scoppiato a pochi chilometri di distanza, dimostra che la truffa è sofisticata e potrebbe colpire presto anche i cittadini di Piacenza e provincia. La truffa sfrutta una base di verità: negli Usa esiste davvero una class action contro Amazon che ha portato l'agenzia governativa FTC a emettere rimborsi. Il problema? I risarcimenti spettano solo agli abbonati Prime americani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Truffa dell'assegno Amazon e Trump: l'allerta di Adiconsum

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