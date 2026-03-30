Cinque mesi dopo il decesso di un uomo di 85 anni trovato senza vita nel suo letto, sono stati arrestati la moglie e il figlio. Secondo le indagini, i due hanno tentato di far sembrare la morte come naturale, ma successivamente hanno segregato e maltrattato la vittima. La ricostruzione dei fatti indica che la morte, avvenuta nell’abitazione, avrebbe dovuto sembrare un evento normale legato all’età.

La morte di un uomo di 85 anni, trovato senza vita nel letto della sua abitazione, doveva apparire come un decesso per cause naturali di una persona anziana. Invece i carabinieri hanno subito sospettato, fin dal primo sopralluogo, che c'era qualcosa che non andava in quella scena apparentemente così normale. A partire dal fatto che era evidente che quel cadavere era stato portato lì da altrove. È così che il 25 ottobre sono iniziate le indagini della Procura di Piacenza sulla morte di Luigi Alberti, un pensionato che viveva con la moglie coetanea e il figlio 50enne in una villetta nella zona residenziale di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trovato morto cinque mesi fa, arrestati la moglie e il figlio: simularono una morte naturale, ma fu segregato e maltrattato

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Piacenza, orrore in famiglia: anziano segregato e morto nello scantinato, arrestati moglie e figlioIl caso di Castelsangiovanni e l’arresto di moglie e figlio Per mesi è sembrata una morte come tante.

Trovato morto a ottobre a Piacenza, arrestati la moglie e il figlioAGI - Era stato trovato morto, a 85 anni, nella propria abitazione, il 25 ottobre scorso vicino Piacenza.