Nella serata di ieri, domenica 29 marzo, i carabinieri sono intervenuti presso l'ex sanatorio Luzzi, un edificio in stato di abbandono nel Comune di Sesto Fiorentino. Durante il sopralluogo, è stato trovato un corpo senza vita all’interno della struttura. La chiamata al numero di emergenza 112 è arrivata prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Nella serata di ieri, domenica 29 marzo, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere presso l'ex sanatorio Luzzi, nel Comune di Sesto Fiorentino, dopo una chiamata al numero di emergenza 112. La segnalazione sarebbe avvenuta da parte di due ‘Urbex’, nome che denota la pratica di visitare e fotografare luoghi abbandonati e fatiscenti. Il corpo, secondo quanto si apprende, sarebbe quello di un 54enne rumeno, in Italia senza fissa dimora. Il decesso sarebbe dovuto verosimilmente a cause naturali, ma sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Signa. Un breve video, che sarebbe stato girato dai due ‘Urbex’, è stato diffuso sulla pagina Facebook ‘Sei di Pratolino se’: nelle immagini si sentono le voci dei due giovani che scoprono il corpo “mummificato”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Trovato cadavere nell'ex sanatorio Luzzi: la struttura è da anni in stato di abbandono

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