Nella serata di domenica 29 marzo, i carabinieri hanno scoperto un corpo senza vita all’interno dell’ex sanatorio Luzzi, situato nel Comune di Sesto Fiorentino. La struttura, abbandonata da diversi anni, è stata il luogo del ritrovamento dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari per le verifiche del caso.

Nella serata di ieri, domenica 29 marzo, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere presso l'ex sanatorio Luzzi, nel Comune di Sesto Fiorentino, dopo una chiamata al numero di emergenza 112. La segnalazione sarebbe avvenuta da parte di due ‘Urbex’, nome che denota la pratica di visitare e fotografare luoghi abbandonati e fatiscenti. Il corpo, secondo quanto si apprende, sarebbe quello di un 54enne rumeno, in Italia senza fissa dimora. Il decesso sarebbe dovuto verosimilmente a cause naturali, ma sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Signa. Un breve video, che sarebbe stato girato dai due ‘Urbex’, è stato diffuso sulla pagina Facebook ‘Sei di Pratolino se’: nelle immagini si sentono le voci dei due giovani che scoprono il corpo “mummificato”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Trovato cadavere nell'ex sanatorio Luzzi: la struttura è da anni in stato di abbandono

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