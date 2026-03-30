Traversa dei Pini | 4 anni di richieste ignorate la strada è un campo

La traversa dei Pini, situata nel quartiere Sala di Mosorrofa, è da quattro anni oggetto di ripetute richieste di intervento che non hanno ricevuto risposta. Attualmente, la strada si presenta come un terreno sconnesso, con pavimentazione in mattonelle frantumate e numerosi crateri. Questa condizione mette in pericolo sia i veicoli in transito che i pedoni che attraversano l’area.

La traversa dei Pini nel quartiere Sala di Mosorrofa si presenta oggi come un terreno accidentato dove la pavimentazione in mattonelle è frantumata, creando crateri che mettono a rischio la sicurezza di veicoli e pedoni. Il Comitato di Quartiere Pro Sala, guidato dalla presidente Concetta Romeo e dal vicepresidente Francesco Sgrò, ha lanciato un appello urgente per l’intervento delle autorità competenti dopo anni di segnalazioni ignorate. Quattro anni di richieste disattese hanno portato i residenti al limite della pazienza, con danni ai pneumatici degli autoveicoli e incidenti fisici registrati nei verbali della Polizia Municipale. Mentre lavori recenti avevano risanato la strada provinciale adiacente, questa specifica arteria è rimasta completamente esclusa dai cantieri attivi, lasciando una ferita aperta nella rete viaria locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traversa dei Pini: 4 anni di richieste ignorate, la strada è un campo Aggiornamenti e notizie su Traversa dei Pini 4 anni di richieste... Famiglie vittime Corinaldo: silenzio istituzionale dopo il dramma, richieste di giustizia ignorateIl 29 gennaio 2026, nel salone del Consiglio regionale delle Marche a Ancona, una delegazione di familiari delle vittime della strage di Corinaldo ha... “Noi italiani lasciati in sospeso a Dubai, tra silenzio, attesa e richieste ignorate”Lo sfogo di uno dei brindisini bloccati negli Emirati arabi, a seguito dello scoppio della guerra tra Usa e Iran: “Perché far passare l’idea che...