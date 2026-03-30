Trasporti eccezionali in autostrada | chiusura notturna di cinque ore sull' A26

Nella notte tra lunedì e martedì, un tratto dell'autostrada sarà temporaneamente chiuso per cinque ore, dalle 00:00 alle 05:00. La chiusura riguarda il tratto tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova. La misura è stata adottata per consentire il transito di trasporti eccezionali che richiedono restrizioni specifiche durante le ore notturne.

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, infatti, dalla mezzanotte alle 5 di martedì 31 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Agogna ovest". In alternativa, agli automobilisti in viaggio si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Trasporti eccezionali in autostrada: chiusura notturna di cinque ore sull'A26 Articoli correlati Leggi anche: Trasporti eccezionali in autostrada: ancora una chiusura notturna sull'A26