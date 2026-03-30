Trapani niente esclusione dalla Serie C Ma è in arrivo una nuova penalizzazione

Il club di Trapani non sarà escluso dalla Serie C, ma riceverà comunque una nuova penalizzazione. La decisione è arrivata dopo il rigetto del ricorso presentato dal club, che chiedeva di annullare l’ultima penalizzazione di cinque punti. La richiesta di revoca di questa sanzione è stata respinta sia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che dal tribunale competente.

Non cambia, per oggi, la classifica del girone C di Serie C. In appello sono stati respinti sia il ricorso del Trapani contro l’ultima penalizzazione di 5 punti, sia quello della Procura Figc che chiedeva – come aveva già fatto in primo grado – l’esclusione dal campionato per il reiterato mancato pagamento (in questo caso, alla scadenza del 16 dicembre) di due rate di Irpef e Inps scadute ad agostosettembre 2025 nell’ambito di un accordo con l’Agenzia delle Entrate. A questo punto, nella sostanza, non sussiste più il rischio di esclusione del Trapani con la conseguente riscrittura della classifica. Resta invece in piedi quello di una nuova penalizzazione, perché il club del presidente Antonini tornerà in giudizio domani (31 marzo) davanti al Tfn per la medesima violazione riscontrata nuovamente alla scadenza del 16 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trapani, niente esclusione dalla Serie C. Ma è in arrivo una nuova penalizzazione Articoli correlati Trapani, il club resta in Serie C: niente esclusione, ma arrivano 5 punti di penalizzazione! I dettagliAndrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». Leggi anche: Serie C, altra penalizzazione per il Trapani: scongiurata l'esclusione dal campionato