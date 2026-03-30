Transizione 5.0 | regole cambiate 1,8 miliardi a rischio

Le aziende di regione lombarda stanno affrontando un nuovo scenario dopo che le regole del piano Transizione 5.0 sono state modificate. Questa revisione ha portato a un rischio stimato di 1,8 miliardi di euro per le imprese locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra gli operatori economici.

La fiducia delle imprese lombarde è scossa da un cambiamento improvviso delle regole del piano Transizione 5.0, che riduce drasticamente gli incentivi promessi a novembre. Mentre il Consiglio dei ministri ha tagliato il credito d’imposta dal 45% al 35% sul già riconosciuto, circa 7.417 progetti per 1,8 miliardi di euro si trovano in una posizione di incertezza totale. A Varese e nelle province circostanti, la notizia arriva come un colpo alla credibilità istituzionale: le aziende avevano già investito, versato acconti e completato analisi energetiche basandosi su garanzie esplicite date da tre ministri. Ora, quella certezza si è trasformata in una perdita finanziaria diretta, con un’aliquota effettiva che scende al 15,75% nella maggior parte dei casi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Transizione 5.0: regole cambiate, 1,8 miliardi a rischio Altri aggiornamenti su Transizione 5 0 regole cambiate 1 8... Guerra: drone iraniano sul Bahrein, 32 feriti. A Teheran proteste per Mojtaba Guida suprema. Von der Leyen: “Regole mondiali cambiate”WASHINGTON – Un attacco con un drone iraniano all’alba di stamani, 9 marzo 2026, ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein. Leggi anche: Transizione 5.0, fonti del Governo: Risorse disponibili a quota 2,75 miliardi He Built Wall Street. He Says Bitcoin Is the Biggest Mispricing He’s Ever Seen