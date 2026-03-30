Un uomo di 49 anni è morto in un incidente sul lavoro in un ovattificio situato a Bellizzi, in provincia di Salerno. La vittima, proveniente da Montecorvino Rovella, è rimasta coinvolta in un evento che si è verificato all’interno della fabbrica. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia sul lavoro a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove un 49enne originario di Montecorvino Rovella ha perso la vita in un incidente avvenuto all’interno di un ovattificio. I colleghi hanno lanciato tempestivamente l’allarme ma per l’uomo – nonostante l’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente – non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le prime indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e per le verifiche del caso. VIDEO Tenuta La Fortezza: weekend dedicato alle cerimonie tra tour, degustazioni. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia a Bellizzi: muore operaio 49enne in un ovattificio

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