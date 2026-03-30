Alle 19:30 del 30 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta con diverse criticità sulla riviera cittadina, dove si registrano rallentamenti e congestioni. La situazione viene segnalata dal servizio di monitoraggio del traffico, che indica un aumento dei veicoli in circolazione in quella zona. Nessun incidente o chiusura di strade viene al momento riportata.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati stavi a cavallo di intensità traffico sulla riviera cittadina sul raccordo anulare per gli effetti di un incidente incidente comunque risolto permangono Code in carreggiata interna tra l'anno menta nel uscita La Rustica in tangenziale permangono code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni La polizia locale Ci segnala ancora la chiusura di via di Torre Spaccata tra Viale Bruno pelizzi e via del Fosso di Santa Maura la causa l'incendio di un veicolo in corso il ripristino della percorribilità della strada la situazione non dovrebbe tardare a normalizzarsi alla Balduina lavori in corso e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2026 ore 19:30

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