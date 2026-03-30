Alle ore 18:30 del 30 marzo 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso. Sul percorso principale si registrano rallentamenti e code in diverse zone della città, con alcune arterie particolarmente congestionate. La situazione coinvolge le principali strade di collegamento e si osservano congestioni anche nelle aree centrali e limitrofe. La circolazione appare rallentata rispetto ai normali flussi di traffico di fine giornata.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico molto intenso in queste ore sono in terra percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono i collegamenti tra le uscite Cassia e Flaminia proseguendo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti per un incidente a partire da Settebagni fino allo svincolo La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sempre in esterna abbiamo altre code tra le uscite Prenestina e Tiburtina decisamente trafficato anche la tangenziale interessata da possibili rallentamenti lungo l'intero percorso ma abbiamo coda in parti tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2026 ore 18:30

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