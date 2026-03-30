toscana boom di capitali dal golfo oltre 300 imprese partecipate

In Toscana, sono 320 le imprese di proprietà di soci provenienti dal Medio Oriente, su un totale di circa 3.000 in Italia. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e riguarda società attive in vari settori economici. La regione si conferma una meta preferita per gli investimenti provenienti dal Golfo, con una presenza significativa di capitali stranieri nel tessuto imprenditoriale locale.

Dagli Emirati Arabi Uniti al Qatar, passando per Israele e Iran: la regione tra le più attrattive in Italia per gli investimenti mediorientali, soprattutto nei settori strategici Sono 320 le imprese in Toscana partecipate da soci provenienti dal Medio Oriente, su un totale nazionale di 3.839. Un dato che colloca la regione tra le realtà più attive per gli investimenti dell’area del Golfo, confermando un legame economico sempre più strutturato tra il tessuto produttivo toscano e i paesi mediorientali. Con 320 società partecipate, la Toscana si posiziona tra le regioni più coinvolte, dietro a grandi poli economici come Lombardia e Lazio. Un dato significativo se rapportato alla dimensione del sistema produttivo regionale, che evidenzia una forte attrattività soprattutto per investitori interessati a filiere ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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